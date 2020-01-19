الشعب والسلطة والنفط … والهوية الوطنية؟!

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي

عندما تكون هناك مصلحة اقتصادية مباشرة للشعب، أفرادا ومكونات اجتماعية، في ممارسة سلطة فعلية كفئة وفاعلة ومنصفة وعادلة ونزيهة وذات منفعة مشتركة، عند إدارة تطوير واستغلال ثروتنا النفطية الوطنية ومخرجاتها المالية، عندها فقط يمكننا الحديث كمواطنين مالكين دستوريا لهذه الثروة عن هوية وطنية واحدة جامعة لنا. ومع الاعتراف والإقرار بصحة القول “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان”، إلا أن غياب “الخبز!” (الرفاه الاقتصادي) سيولّد حتما حالة الاغتراب بين الأفراد والمكونات الاجتماعية، مصداقا لقول “الفقر في الوطن غربة”.

تحتاج عمليات بناء وضمان وحماية الهوية الوطنية الواحدة إلى قاعدة متينة من المشتركات العامة بين الناس كالأرض واللغة والتاريخ والدين وغيرها. بيد أن هذه المشتركات لم تستطع تكوين هوية وطنية واحدة وقوية في العراق بين مكوناته الاجتماعية، وكلما اشتدت الخُطوب والمحن المختلفة على البلاد، لجأ الناس عندها مُجبرين إلى هوياتهم الفرعية (العرقية والدينية والطائفية والقبلية والمناطقية وغيرها)، كسلوك غريزي طبيعي لحماية الذات، فمنهم من يريد الاستقلال السياسي والاقتصادي معا بهويته الفرعية (الانفصال)، ومنهم من يريد الاستقلال الاقتصادي فقط بهويته الفرعية (الإقليم).

وعلى الرغم من أن دستورنا النافذ منذ عام 2005 تضمن جميع المشتركات المذكورة آنفا، إلا أنها عجزت، مع الحزن والأسف الشديدين، عن تكوين هوية وطنية واحدة وقوية منذ انهيار الدولة العاصف في عام 2003 ولغاية يومنا هذا. من المُمكن أن تتعدد الرؤى الفكرية في أسباب عدم تَشَكّل هوية وطنية قوية، وتصاعد قوة وزخم الهويات الفرعية في حياة الأفراد والمكونات الاجتماعية، ولكن هذا التعدد لا ينفي حقيقة كوّن هذه المشتركات، على ما يبدو، غير كافية لوحدها في هذا المجال، ما لم يجر تعزيزها بمشتركات أخرى، أذكر منها في هذه العجالة مشترك “بحيرات!” النفط في أرض ما بين النهرين، حيث يُمكن على أساسه، كما أرى، تشكيل وضمان ديمومة نمو هوية وطنية واحدة وقوية إذا ما أُحسن استغلاله.

يقول الدستور أن الشعب (بدون هويات فرعية) هو مصدر السلطات في البلاد، وهو المالك لثروة النفط والغاز، وقد فوّض الشعب صلاحيات الإدارة التشاركية لتطوير واستغلال هذه الثروة للحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة (وربما بعد التعديل الدستوري المُرتقب أن تضاف

إليها حكومات المحافظات التي تمر عبر حدودها الإدارية شبكات نقل النفط بالأنابيب الرئيسة ومرافئ تصدير النفط).

وعلى هذا الأساس، يُمكن لمشتركات السلطة والثروة والإدارة التشاركية لها أن تكوّن النسيج الحي المشترك لجسد هوية وطنية واحدة، ينمو ويتطور ويزدهر فيها على حساب أنسجة الهويات الفرعية الكثيرة السائدة. ومن أجل تهيأة البيئة المؤسساتية المناسبة لتكوين هذا النسيج الوطني الحي وضمان وحماية نموه وتطوره المتواصل، يتطلب الأمر تعديل أحكام الدستور النافذ ذات الصلة بتملك وإدارة الثروة النفطية وتشريع قانون اتحادي شامل للنفط والغاز، على نحو مفاهيمي ومضموني ولغوي يقطع الطريق أمام محاولات اجتهاد الأفراد أو المكونات الاجتماعية في تفسير أو استخدام أحكامهما لصالح الأهداف والمصالح الضيقة لهوياتها الفرعية.

د. جواد الكعبي

jawadlafta@yahoo.com

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