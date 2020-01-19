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المثقف،….

صالح احمد الورداني
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إن المثقف هو صاحب العقل والرصيد الذي يمكنه من تحقيق التوازن بين ثقافة الماضي وثقافة الحاضر..
فهو متمرد على الماضي ومتمرد على الحاضر..
وهو ملم بتأريخه محيط بواقعه مستوعب لشخصيته..
وليس المثقف هو المستسلم لثقافة الغرب ..
أو المنغمس في الماضي..
أو المنغمس في قضايا نظرية فوق عقول الناس ولا صلة بها بالواقع..
أو المتبني لعقيدة أو منهج يتصادم مع قيم المجتمع وشخصيته..
أو المستعلي على الجمهور المتحدث بلغة لا يفهمها الناس..
المثقف هو منظر متحرك ومتفاعل مع ما يجري حوله من قضايا وأحداث..
يلتقط من كل تجربة فائدة ومن كل مجتمع فكرة..
ويقدم على الدوام البدائل والحلول..
وما يدعم مشروع النهوض والتقدم بمجتمعه..
إلا أنه مما يؤسف له أن مجتمعاتنا لا تحتمل أصحاب العقول ..
ولا تمنحهم الفرصة لإبراز أفكارهم..
بل تصادرها من الأصل..
وهذا من أسباب تخلفنا..

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