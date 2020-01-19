انهيار سدة ترابية على بحر النجف تطرد المدنيين من 50 منزلاً

تسبب ارتفاع مناسيب المياه في بحر النجف نتيجة الامطار بانهيار جزئي للسد الترابي في منطقة مظلوم قرب معامل الطابوق الامر الذي ادى الى غرق عشرات المنازل.

وقال مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، ان “ارتفاع بحر النجف والرياح العاتية أديا إلى كسر الحاجز الترابي حوله من جهة منطقة المعامل التي تبعد 700 متر عن المنازل”.

وأضاف “تم الاتصال بوزارة الموارد المائية لتدعيم السدة”، مؤكداً انه “لا توجد خطورة في الوقت الحاضر”.وأشار بوهان الى “إخلاء 50 داراً مشيداً من الصفيح والسعف من قبل فرقنا وهي تبعد 500 متر عن المياه تحسبا لأي طارئ”.

بدورها، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، امس السبت، إرسال مساعدات إغاثية إلى محافظة النجف عقب موجة الأمطار.

ووجه وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى اثر اشتداد موجة الأمطار والرياح التي ضربت محافظة النجف الأشرف بإرسال 2000 حصة من المساعدات الاغاثية الى محافظة النجف الاشرف.

وبحسب بيان للوزارة جاء فيه: “ان الوزير وجه باستنفار فرعي الوزارة في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة تحسبا لأي طارئ خلال الساعات المقبلة”.وفي سياق متصل، اكدت هيئة الانواء الجوية، ان الاسبوع الحالي سيشهد تساقطا للامطار والثلوج مع انخفاض مستمر في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في تقريرها ان “الطقس اليوم الاحد سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا واحيانا غائما مع تشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، اما الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر مع فرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية”، مشيرة الى ان “الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم وانخفاض بدرجات الحرارة بضع درجات”.واضافت ان “الطقس يوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى غائم جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات ليلا، اما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر تكون رعدية وفرصة لتساقط الثلوج فوق اقسامها الجبلية”، لافتة الى ان “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة”.

وذكرت الهيئة ان “طقس يوم الثلاثاء سيكون بالمنطقة الوسطى غائما مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، وانخفاض في درجات الحرارة، اما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائما مع تساقط زخات مطر متفرقة وفرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية”، موضحة ان “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر ليلا تكون رعدية احيانا، كما تنخفض درجات الحرارة قليلا”.

وبينت الهيئة ان “الطقس يوم الاربعاء المقبل في المنطقة الوسطى غائم مصحوبا بتساقط زخات مطر وفرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الغربية، كما تنخفض درجات الحرارة عدة درجات”، مضيفة ان “الطقس بالمنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر وضباب صباحا وفرصة لتساقط الثلوج، كما تنخفض درجات الحرارة قليلا”.واكدت ان “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر يتحسن تدريجيا، ولا تغير في درجات الحرارة”.