بإشراف الرئيس بارزاني .. هذا ماتناوله اجتماع المجلس القيادي للديمقراطي الكوردستاني

عقد المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم السبت ، اجتماعه الاعتيادي بإشراف الرئيس مسعود بارزاني ، وحضور أعضاء المكتب السياسي ، وتناول تطورات الشأن العراقي ، والمستجدات الاخيرة ، بالاضافة لعملية الاصلاح الحكومي في اقليم كوردستان ، فيما اوصى المجلس بالاعداد لعقد المؤتمر العام للحزب هذا العام .

بيان صدر عقب الاجتماع ، ، قال أن الاجتماع تطرق إلى الاحداث الاخيرة في العراق وتأثيراتها على مجمل اوضاع البلد السياسية والاقتصادية وعلاقات العراق الخارجية ، كما اشار الى قرارات البرلمان الاخيرة واعتبرها بعيدة عن المبادىء الثلاثة ، التوافق والتوازن والشراكة.

كما تطرق الاجتماع الى المخاطر التي تواجه العراق بشكل عام ، ومخاطر جعله ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية ، فيما الاوضاع القائمة لاتتحمل مزيداً من الازمات مع المشاكل الداخلية في مجالات الحكم والاقتصاد والدبلوماسية، والتوترات والخلافات بين الأطراف المشاركة في السلطة، والتظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون حل ، بالاضافة لاستمرار مخاطر الإرهاب، حيث ان داعش لم ينته بعد ومازال يمثل تهديداً مستمراً للاستقرار والأمن.

كما دعا البيان إلى تكريس كل الجهود لكي لا يصبح العراق جزءاً من الأزمات الإقليمية والدولية .

كما اشار البيان الى ان الاجتماع عبر كذلك عن دعمه لجهود حكومة اقليم كوردستان في مجال الاصلاح بما يحقق مطالب وطموحات الجماهير.

فيما لفت الى أن المجلس قرر عقد مؤتمر الحزب خلال العام الجاري 2020، وتفويض المكتب السياسي باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة بالصدد .