بعد تحذيره لخامنئي .. ترامب يوجه رسالة للشعب الايراني بالفارسية

وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسالة إلى الشعب الإيراني، اليوم السبت ، ووصفهم بالشعب النبيل الذي يستحق حياة كريمة بدلا من القتل الذي يرتكبه النظام بحقهم.

وغرد باللغة الإنكليزية والفارسية داعيا النظام الإيراني إلى التوقف عن دعم الإرهاب وتدمير إيران.

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump مردم نجیب ایران، که آمریکا را دوست می دارند، سزاوار دولتی هستند که بیش از تمرکز بر کشتن آنها به جرم احترام خواهی، به آنها کمک کند تا به رؤیاهایشان دست یابند. رهبران ایران به جای آن که ایران را به سمت ویرانی بکشانند، باید هراس افکنی را کنار بنهند و ایران را دوباره باعظمت کنند! https://twitter.com/khamenei_ir/status/1218141834842660864 … Khamenei.ir @khamenei_ir The villainous US govt repeatedly says that they are standing by the Iranian ppl. They lie. If you are standing by the Iranian ppl, it is only to stab them in the heart with your venomous daggers. Of course, you have so far failed to do so, & you will certainly continue to fail. 96.7K Twitter Ads info and privacy 40K people are talking about this وقال ترمب في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “يستحق شعب إيران النبيل – الذي يحب أميركا – حكومة تهتم بمساعدتهم على تحقيق أحلامهم أكثر من قتلهم بسبب مطالبتهم بالاحترام “. وأوضح ” بدلا من قيادة إيران نحو الخراب، ينبغي على قادتها التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى!”.

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump The noble people of Iran—who love America—deserve a government that’s more interested in helping them achieve their dreams than killing them for demanding respect. Instead of leading Iran toward ruin, its leaders should abandon terror and Make Iran Great Again! https://twitter.com/khamenei_ir/status/1218141834842660864 … Khamenei.ir @khamenei_ir The villainous US govt repeatedly says that they are standing by the Iranian ppl. They lie. If you are standing by the Iranian ppl, it is only to stab them in the heart with your venomous daggers. Of course, you have so far failed to do so, & you will certainly continue to fail. 74.7K Twitter Ads info and privacy 27.5K people are talking about this وكان ترامب ، قد قال امس ، إنه يجب على المرشد الإيراني علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله ، وذلك بعدما انتقد هذا الأخير الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران .

وقال ترامب على تويتر “المدعو المرشد لإيران … قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا “. وأضاف ” اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني . يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه”.

بدوره ورداً على تصريحات خامنئي، والتي كان قال فيها إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها ، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، في وقت سابق ، أمس الجمعة ، أن تهديدات طهران تزيد عزلتها في العالم.

وأضاف هوك في مؤتمر صحافي أن أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي ، مشيراً إلى أن إدارة بلاده تلقت معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع ، ونجحت في جعل الثمن باهظاً على النظام الإيراني ومن يساعده.وتابع أن الإدارة الأميركية اطلعت على فيديو يظهر جثثاً لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات.