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بعد غيابها.. أديل تعود للجمهور بعمل جديد

بعد غيابها.. أديل تعود للجمهور بعمل جديد

تعود النجمة العالمية أديل بألبوم غنائي جديد وذلك بعد غيابها عن الغناء لفترة كبيرة، فقد كشف مدير أعمالها أنها ستطرح أحدث أعمالها الغنائية خلال العام الحالي، وذلك في تصريح له لصحيفة ديلي ميل البريطانية، مضيفا بالقول: ” الافضل سيأتي قريبا”.

الجدير ذكره ان أديل فاجأت متابعيها مؤخرا في أحدث ظهور لها بعد اختفائها لفترة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة البالغة من العمر 31 عاماً، ظهرت فيها إلى جانب بابا نويل، وبدت رشيقة ونحيفة حتى ان البعض كاد لا يعرفها بسبب التغير الجذري الذي قامت به.

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