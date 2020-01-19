ساعات قبل انتهاء مهلة المحتجين..تصعيد في الجنوب ومواجهات في بغداد وإقفال ابواب دوائر بـ”اللحام”

عمد عدد من المتظاهرين العراقيين ، صباح اليوم الأحد ، إلى قطع أغلب الطرق والجسور عبر حرق الإطارات في محافظة النجف (جنوب غرب العاصمة بغداد).

كما أغلقوا معظم الدوائر الحكومية والمدارس في المحافظة للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم .

والجديد انهم عمدوا إلى إقفال أبواب بعض الدوائر “بلحام حديدي”، مؤكدين قرب التصعيد الذي بدأ الجمعة وحتى صباح غد الاثنين.

يذكر أن عدد من المحتجين، أقدموا ليل السبت، على إحراق مقر ميليشيات حزب الله قرب جسر الإسكان في مدينة النجف بالكامل احتجاجا على عدم استجابة مطالبهم وتلبية لدعوة الحراك بالتصعيد السلمي خلال اليومين المقبلين.

أما العاصمة العراقية، فقد شهدت مواجهات، اليوم الأحد ، بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الطيران وسط بغداد. وأفادت مصادر أمنية بأن المتظاهرين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران.

في حين أقدمت قوات الأمن على رمي القنابل الصوتية والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى تسجيل حالات اختناق بينهم .

أما في الناصرية(مركز محافظة ذي قار) فقد أكد الناشطون على ان لا تأجيل للمظاهرات مشددين على أن التظاهرات التصعيدية ستخرج يوم الاثنين ، ولا مجال لتأجيلها الى الأسبوع القادم .

هذا فيما انضمت البصرة الى المهلة التي حددتها الناصرية للقوى السياسية والتي هددت بموجبها بقطع الطرق الرئيسية مع بغداد ما لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وشهدت محافظات الجنوب تظاهرات حاشدة، السبت، حيث توافد إلى ساحات التظاهر عدد كبير من المحتجين من ضمنهم طلاب الجامعات ورجال العشائر. وجدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك.

كما أشار ناشطون مدنيون إلى أن هناك هتافات ضد التدخلات الخارجية وأناشيد وطنية عمت ساحات التظاهر.

هذا فيما بدأت المهلة التي حددها محتجو العراق من أجل تنفيذ مطالبهم بالتقلص بعد كانت عدة تنسيقيات من الحراك الشعبي كانت قد حددت يوم غد الاثنين الـ 20 من يناير/كانون الثاني موعداً لانتهاء المهلة التي أعطيت للسياسيين في البلاد والمسؤولين من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين، وعلى رأسها تشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة، والتحقيق في مقتل المتظاهرين لا سيما في محافظات الجنوب ومنها ذي قار.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الاول الماضي تظاهرات حاشدة انطلقت من أجل تنفيذ مطالب معيشية ومكافحة الفساد والبطالة، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية، تتمسك برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والتبعية.

وقد خلفت التظاهرات اكثر من 600 قتيل و25 ألف مصاب .