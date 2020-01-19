صالح للصفدي: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، ان العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار، فيما اشار وزير الخارجية الاردني عبد الله الصفدي الى دعم أمن واستقرار العراق باعتباره ركيزة أمن المنطقة.

وقال مكتب رئيس الجهورية في بيان ان ” رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له”.

واضاف ان “وزير الخارجية نقل إلى صالح تحيات الملك عبد الله الثاني وتأكيده دعم أمن واستقرار العراق باعتباره ركيزة أمن المنطقة، فضلاً عن استفسار جلالته حول صحة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني وتمنياته له بموفور الصحة والعافية”.

وأكد صالح خلال البيان على “ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات”.

وأضاف أن “العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار أو يكون ساحة حرب لتصفية الحسابات”، مبيناً “حرص العراق على أن يكون الركيزة الأساس لجمع شمل الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم”.

وأشار صالح إلى “أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي”.

وفي ختام اللقاء، حمّل رئيس الجمهورية الوزير الصفدي تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وتمنياته له بالتوفيق، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والتطور.