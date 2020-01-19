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صالح وبومبيو يؤكدان على ضبط النفس والركون إلى التهدئة والحوار

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، السبت، على احترام القرار الوطني العراقي المستقل، فيما شددا على ضبط النفس والركون إلى التهدئة والحوار.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو”.

واضاف انه “جرى، خلال المكالمة الهاتفية، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية، واحترام القرار الوطني العراقي المستقل”.

واكد انه “تمت أيضاً الإشارة إلى وجوب ضبط النفس والركون إلى التهدئة والحوار البنّاء في حل الأزمات وتجنب التصعيد وبما يعزز أسس السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب الداعشي وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين إعادة تنظيم فلولهم و تهديد السلم والأمن الدوليين”.

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