مقتل مدني بهجوم باسلحة كاتمة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل مدني بهجوم مسلح بأسلحة كاتمة شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء الحسينية شمالي العاصمة بغداد”.
وأضاف ان “الهجوم اسفر عن مقتله في الحال”.
أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل مدني بهجوم مسلح بأسلحة كاتمة شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء الحسينية شمالي العاصمة بغداد”.
وأضاف ان “الهجوم اسفر عن مقتله في الحال”.
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