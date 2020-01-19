( من هنا وهناك ) افضل مكافاة للشهداء هو ابقاء السيد عادل عبد المهدي ( الرد الامثل على اعداء شعبنا )

( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل لكل شيئ قدرا ) قال ص ( اخشى عليكم امورا قطيعة الرحم وبيع الحكم وان تتخذوا القران مزامير وان تقدموا من ليس بافضلكم ) قال امام المتقين ع الذي اعتبرته الامم المتحدة الاول الذي طبق العدالة الانسانية في التاريخ ) ( نيل اعلى المراتب من دون استحقاق من اول اسباب الهلكة ) ( الوسيلة الخسيسة لا توصل في يوم من الايام الى غاية نبيلة )

1 _ كتبت مقالتين قبل ثلاثة اشهر ردا على صباح الساعدي وحيدر العبادي وحميد الكفائي المتقاتل على كرسي الذل وقلت في الردين ( من خلال تجاربي السياسية اقول وانا مسؤول امام الله ) ( ان السيد عادلا هو اكفاء وانزه واصدق وافضل وازهد من علاوي والاشيقر والمالكي والعبادي ) والحمد لله قبل اسبوعين كرر الشيخ على الكوراني حفظه الله ما قلناه واضاف ( ان السيد افضل وازهد واخلص رئيس وزراء حكم العراق منذ 1921

2 _ وهو سيد هاشمي من عائلة عريقة , عرفت السيد عبد المهدي حينما كنت اكتب في جريدة نداء الرافدين التي كان يشرف عليها الاخ باقر جبر الزبيدي , وكنا نفضح جرائم صدام وكتبت قصة قصيرة ومقالتين حول التعليم بالعراق

3 _ عرفته اكثر عندما اصبح نائب رئيس الجمهورية زمن مختار الدجل والفشل وبمجرد طلب المرجعية عدم استحداث مناصب جديدة تكلف الخزينة اموالا قدم السيد عادل استقالته فورا وترك القصر المخصص له وترك الراتب والمخصصات المغريه بينما تقاتل الخزاعي على المنصب

4 _ بعد ان افترى المرتزقة على السيد عادل كتبت مقالتين او اكثر دفاعا عنه وقلت لهم لو اراد مالا لبقي بالمنصب والحمد لله فضحهم الله وخاصة ياسين مجيد الدجال الذي بث الفرية وكان مستشار المالكي

5 _ لقد رسخ الفساد والرشوة عميقا في جذور عراقنا المالكي في الولاية الثانية خاصة , ففي الولاية الاولى زرعت البذور عندما هرب السوداني بعد نقل محاكمته من السماوة الى بغداد وتغيير القضاة , ثم عفوه عن السارقين والمزورين , وام الكبائر تكريم 37 الف مجتث هربوا للخارج وارجاعهم للداخلية والدفاع والامن وتعيين الوكيل الافشل للداخلية الاسدي لتسع سنين

6 _ هل يعقل تحميل السيد عادل فساد وفضائح وسرقات عشرات مليارات الدولارات ل 15 سنة ؟ وهل يمكن اصلاح ذلك خلال سنة والوزراء اغلبهم مفروضون عليه ؟ جن جنون صبي السياسة الساكن بقصر كبير للدولة واعلن تحول كتلته للمعارضة وتبعته كتلة سائرون والعبادي الذي باع مبادئه متقاتلا للكرسي طالبين استدعاء ومحاكمة السيد عادل لقتله المتظاهرين وكذلك فعل الصعلوك الزرفي وهل ينكر منكر ان الاجهزة الامنية لم تطهر من المجتثين والفاسدين والعملاء ؟

7 _ بعد زيارة السيد عادل للصين وتوقيعه اتفاقية بناء واعمار العراق في 19 ايلول 2019 جن جنون السراق و المحتل الذي ساوم عادلا على الغائها والا سيحركون الداخل عليه لاسقاطه فرفض السيد عادل الذي لا يخشى الا الله فبدات التظاهرات في 1_ 10_ 2019 بعد 11 يوما من التوقيع

8 _ نفذ السراق والفاسدون والمجتثون واتباع الدواعش من المسؤولين مخطط المحتل وهذة وصمه عار في جبينهم

9 _ اليوم صرح ترامب ( لو سئلت لماذا ابقيت الجيش بسوريا ؟ لقلت لاننا سيطرنا على ابار النفط وبصراحة كان علينا ان نسيطر على ابار النفط بالعراق منذ زمن بعيد ) ستلحق اللعنات كل فاسد وخائن وعميل الذين نفذوا مخطط من ينهب ثروات العراق ويصرح بذلك جهرا ليحلبنا حلبا

10 _ تكريما لشهدائنا الابطال يجب ابقاء السيد عادل لسنة او سنة ونصف لحين عمل الاحصاء السكاني الذي لم يعمله الدجالون طيلة 15 سنة وبقت التبعات على السيد عادل ثم اجراء الانتخابات بعد الاحصاء ويترك السيد منصبه لانه لم يتقاتل عليه استقال من المناصب ثلاث مرات وهو من اسرة عريقة وكان يقاتل البعث في كردستان كما اخبرني المعارض البطل المرحوم عبد الصمد الفيلي الذي كان يقاتل هو وابن عمه البطل سامي درويش الفيلي وفقد عينه بانفجار لغم وهو بالسويد الان كلاهما يعرفان عبد المهدي وطيلة 16 عاما لم يزر هؤلاء المعارضين مسؤول انشغلوا بالسرقات

11 _ طيلة اربع سنوات واشهر لم يكشف الدجال العبادي ملف فساد واحد كان الغبار يغطيها وبمجرد ارسال السيد عادل الملفات للقضاء جن جنون السراق وقرروا اسقاطه والافتراء عليه وتحريك اعوانهم بتحويل التظاهرات الى عنف وحرق الممتلكات ولا ادري لماذا تجد القوات الامنية متفرجه بعد حرق المدارس والممتلكات ؟ القوا القبض على الرؤوس وحاكموهم علانية لنعرف الجهات التي وراءهم

12 _ ادعموا السيد عادلا لاسترجاع كل الاموال المسروقة وابسط مثال ان الدجال العبادي لم يتجرا بكشف صالات القمار والسمسرة وتبيض الاموال في فنادق بغداد بلد امام المتقين ع والحسين ع والجوادين ع والعسكرين ع

13 _ امريكا لن تستطيع فرض اي عقوبات ولن تستطيع مصادرة ال 35 مليار دولار لديها لان لدينا ادلة عظيمة على ادانتها لتدمير بلدنا منذ دعمها صداما ل 35 سنة من شارك بانتفاضة 1991 يعرف ان 14 محافظة سقطت واستعد المجرم صدام للهرب لكن الامريكيين باعتراف قادتهم رضخوا لضغط حلفائهم العربان الذين يرفضون مجيئ الشيعة لحكم العراق فسمحت امريكا لصدام باستعمال المروحيات التي انطلقت من قاعدة الامام علي ع في الناصرية وكانت بيد الامريكان وابادت المعارضين ( نقل لي ذلك اخ شارك في الانتفاضة ) استشهد 350 الف عراقي خلالها يمكن مراجعة مذكرات مسؤوليهم وهل ننسى شهداء حلبجة والانفال وتجفيف الاهوار ؟ هنالك قضية مهمة وهي استعمالهم اليورانيوم المخصب من الكويت لاصابة الاهداف وانتشر السرطان في البصرة ومدن الوسط والجنوب بعد الغزو وتدمير الجسور

14 _ دمرت كل الوزارات بعد 2003 عدا وزارة النفط وذكر السيد ابراهيم بحر العلوم وزير النفط عام 2006 انه لا توجد عدادات لمعرفة عدد البراميل المصدرة يوميا لثلاث سنين وقال طلبنا من بريطانيا تزويدنا بها وهل يعلم المغفلون ان شركة اوكسون اويل يمتلك اغلب اسهمها ديك جيني نائب الرئيس بوش ؟ ومنحت ترخيصا لتزويد قواتهم بالنفط العراقي ؟

15 _ اجبروا صداما للتنازل عن ام قصر واراضي عراقية للكويت هل ننسى تنازل صدام اللعين عن منطقة الحياد الغنية بالنفط للسعودية ؟ كذلك منح الااراضي للاردن ذكر ذلك سفير صدام بكندا هيثم النجار بمقابلة مع صحيفة فلسطينية هنا , نتمنى ابقاء السيد عبد المهدي ونطالبه باسترجاع اموالنا التي سرقها صدام واسرته وتتامر علينا رغوده الحقيرة وتخاطب المتظاهرين المغفلين وتشجعهم لاحراق المؤسسات , لماذا لم تسلمنا امريكا ايهم السامرائي سارق الملايين ويتامر علينا وعبد القادر العبيدي , يجب قراءة مقالة الاخ د . فائق الركابي حول اتفاقية الصين ومقالة د . حسين سرمك حسن حول كتاب جرائم الولايات المتحدة في العراق

16 _ رشح محمد علاوي لرئاسة الوزراء وهذة جريمة حيث كتب مرتين او اكثر بصوت العراق مطالبا بعمل مصالحة مع البعث كما عمل نيلسن منديلا مصالحة مع البيض وكتبت مقالتين فضحته وقلت ان البيض لم يعملوا عشرا بالمليار من اجرام ما عملته عصابة البعث النتنة و13 مليون ارملة ويتيم وكل من عاصر حكمها يتذكر ذلك , هذا ينافي القران ( كتب عليكم القصاص في القتلى )

علي محسن التميمي