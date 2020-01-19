5 حالات استهداف وقتل واختطاف لناشطي الاحتجاجات العراقية خلال 24 ساعة

أعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، تعرض 5 من ناشطي التظاهرات لعمليات استهداف وقتل واختطاف خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء.

وأفاد المركز في تغريدة على “تويتر” بأن “ميليشيات مسلحة اختطفت الناشط (أحمد فاضل) وهو أحد نشطاء ساحة التحرير صباح اليوم السبت أثناء عودته من الساحة”.

كما أشار إلى “استهداف الناشط المدني (مصطفى قاسم البديري) بقنبلة صوتية أمام منزله الكائن في حي الشهداء في مدينة الناصرية (مركز ذي قار) ” .

ومساء أمس الجمعة، اختطف “الناشط (أحمد علاء الدراجي) من ساحة الطيران بعد خروجه من ساحة التحرير، كما قتل الناشط (حسن هادي الزيدي) على يد قوات مكافحة الشغب بعد هجومهم على جسر السنك”، وفقاً للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب .

كما أكد المركز “مقتل الناشطة والمسعفة (هدى خضير) برصاص مسدس كاتم للصوت على يد الحشد الشعبي في كربلاء، وذلك لمساندتها للتظاهرات الشعبية في العراق”.

وكان مركز توثيق الجرائم قد اشار في الـ 14 من يناير/ كانون الثاني الجاري ، الى أن أن عدد قتلى التظاهرات الاحتجاجية في البلاد بلغ 669 قتيلا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 25 ألفاً.

كما أشار المركز إلى اعتقال 2800 متظاهر حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت في العراق منذ أكثر من ثلاثة أشهر للتنديد بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والمحسوبيات.

كما تعيش البلاد حالة شلل سياسي منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.