أداء إعلامي متميز لقناة الحرة وبرنامج البشر شو وصفحة الخوة النظيفة

خضير طاهر

في ظل عشرات وسائل الإعلام التي تديرها أجهزة المخابرات الإيرانية داخل العراق وأخرى حزبية وشخصية .. برزت قناة الحرة وبرنامج البشر شو وصفحة الخوة النظيفة في تقديم إداء إعلامي شريف يتصف بالنقد والتحليل وتعرية اللصوص والعملاء .

قناة الحرة :

تحسن كثيرا أداء الحرة بعد التغييرات التي حصلت فيها والمتمثلة في إبعاد العناصر الفاسدة والمرتشية وربما المتورطة في العمل لصالح إيران ، وقدمت صورة حقيقية عن مايدور في العراق ، وكشفت عن العديد من الفضائح والممارسات الخاطئة ، ولعلها القناة الأولى التي تجرأت وفضحت فساد رجال الدين التابعين للمرجعية .

واليوم الحرة هي القناة المعبرة بصدق عن الثورة والمناصرة لها أكثر من كافة الفضائيات العراقية ، والمثير للإعجاب والإمتنان .. ان قناة الحرة الأميركية هي أكثر وطنية من الفضائيات العراقية في محاربة الفساد والتدخل الإيراني ، والدعوة الى نشر الفكر المدني العلماني وحماية مصالح العراق ، بينما الفضائيات العراقية غارقة في نشر الرسائل الطائفية والحزبية ، وتنفيذ المخططات الإيرانية !

وبودي التنويه : أرجو ألا يفسر كلامي عن الحرة هذا محاولة للحصول على دعوة للظهور على شاشتها ، فانا داعم لها منذ تأسيسها وسبق ان كتبت عنها ، إذ ليس من إهتماماتي الظهور في اللقاءات التلفزيونية وقد إعتذرت عن تلبية الدعوات التي قدمت لي من عدة فضائيات عراقية وعربية ولازلت عند موقفي لاأرغب في الظهور مكتفيا بقناتي الشخصية على اليوتوب .

برنامج البشر شو:

البشير شو ليس برنامجا فكاهيا فقط ، بل هو مشروع إعلامي وطني يتصف بالنقد ورصد الحالات والظواهر السلبية وتناولها برؤية وطنية ناضجة وإحترافية ، والبرنامج أحد المنابر التي تساهم في تشكيل رأي عام وطني همه مصلحة البلد ، وقد طغى على كافة البرامج السياسية وغيرها ، وإستطاع تقديم مادة تتمتع بالمصداقية بعيدة عن القيود والضغوطات ، وقد نجح في وضع الساسة والفضائيات العراقية تحت مشرطه النقدي الساخر وجعل هذه الجهات في حالة خوف وتحسب من قصفها بصواريخه الساخرة وتحويلها الى مادة للإستهزاء.

صفحة الخوة النظيفة :

صفحة الخوة النظيفة على الفيسبوك .. منبر إعلامي رائع ومدهش في رسالته الفكرية التحريضية التنويرية الوطنية .. فهي ليست صفحة للتسلية وكتابة التعليقات ، بل تحولت الى منبرهام في نقد الظواهر السياسية والدينية الخاطئة ، وفضح جرائم الساسة ودجل رجال الدين ، وتكمن أهميتها في انها لاخطوط حمر لديها في النقد وفضح المجرمين والعملاء والمعممين.

وتقوم صفحة الخوة النظيفة بكسر المحرمات وتنمية وعي جماهيري متحرر من الأطر التقليدية السياسية والدينية ، وهي تعد عن حق منبرا هاما للغاية في توفيرعنصر الجرأة من خلال دفع ملايين المتابعين لها الى رؤية الجوانب المظلمة والسلبية للساسة ورجال الدين .. مما يحفز المتابعين على كسر التردد في تحطيم المقدسات الإجتماعية والدينية ويعطيهم جرعات تحفيزية للتمرد والتحرر.

إشادة لابد منها :

ولابد من الإشادة كذلك بدور الدكتور أحمد الأبيض وجهده الإعلامي المتميز في النقد والتحليل السياسي عبر خطاب وطني مستقل يبثه بدأب من خلال حضوره المكثف على شاشات الفضايات ، وكذلك الإشادة بدور الأستاذ سجاد تقي كاظم وثباته على مواقفه في كتاباته في محاربة عملاء إيران والدعوة الى إنقاذ العراق عن طريق الإستعانة بالولايات المتحدة الأميركية .

هامش : لمن يرغب في الإطلاع على قناتي على اليوتوب هذا هو الرابط

https://www.youtube.com/channel/UCrEq0aE7O4U_GONi2XJonrA/videos?view_as=subscriber