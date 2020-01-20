احتفالية مهيبة لبطلات مصر بالسوفتبول بالاراضي الليبية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أحتفت الجالية الليبية المقيمة في مصر من خلال مجلس ادارة خطوات التقدم الليبية للتعليم الاساسي- الثانوي لدولة ليبيا – وزارة التعليم بكوكبة من بطلات مصر بلعبة السوفتبول مساء امس السبت الثامن عشر من يناير 2020 م في حدائق الاهرام بمحافظة الجيزة ,

وقد حضر الاحتفالية الاستاذ عز العرب ابو القاسم رئيس مجلس الادارة والسيدة نجاة مديرة المدرسة وكادر المدرسة التدريسين من الليبين والمصريين والدكتور جمعة عون ممثل اولياء امور الطالبات والطلاب وعدد من اللاعبات واللاعبين الليبين المشاركين في التدريبات التي سبقت الاحتفالية بوحدتين تدريبيتين .

كما حضر من اسرة البيسبول المصري السيدة رضا محمود فرغلي رئيسة الاتحاد والسادة الاعضاء خالد الصياد والسيد يحي الحصي والكابتن حسن فتحي ورداني المدرب العام للفرق وعدد من المدربات والمدربين الاخرين .

واستهل الحفل بقراءة سورة الفاتحة وقوفا على ارواح الشهداء والقاء كلمة مجلس الادارة واولياء امور الطلبة واسرة البيسبول والسوفتبول المصري والمشرف العام في المدارس الليبية .

ثم قدمت الهدايا والدروع التذكارية لادارة المدرسة ولاولياء الامور وهدية تقديرية لاحدي لاعبات الفريق المصري وجرى اختيارها عن طريق القرعة وفازت فيها اللاعبة المبدعة نيرة السعيد محمد .

ثم جرى تكريم اللاعبات المصريات بتقديم وجبة غداء عملت على الطريقة الليبية المتميزة بعدها تناول المشروبات الغازية وتناول اطباق الحلويات الليبية ايضا .

وفي ختام الحفل القيت محاضرة بقانون اللعبة واسلوب لعبها من قبل السيدة رضا فرغلي والكابتن حسن فتحي على اللاعبات واللاعبين الليبين ومدربيهم

بعدها التقطت الصور التذكارية بين الشقيقات والاشقاء المصريين والليبين التي ستبقى خالدة في اذهان كل من حضر وخاصة بطلات مصر وابطال وبطلات ليبيا الذين نتمنى ان يقفوا مستقبلا جميعا على منصات التتويج العربية والافريقية والدولية والاولمبية ان شاء الله .