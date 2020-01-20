الآف النازحين العرب من ريف حلب يصلون عفرين .. يتم اسكانهم في منازل المهجرين الكورد

أكدت مصادر كوردية مطلعة ، اليوم الاحد ، أن الآلاف من النازحين العرب وصلوا إلى عفرين بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) قادمين من ريفي حلب الغربي والجنوبي اثر قصف النظام للمنطقة.

وذكر مصدر كوردي من عفرين أن« أن الآلاف من النازحين العرب وصلوا إلى مدينة عفرين وبلداتها من ريفي حلب الغربي والجنوبي جراء قصف النظام على المنطقة ».

مضيفاً ، أن« الميليشيات المسلحة الموالية للجيش التركي تقوم بتوطين تلك العائلات في منازل المهجرين الكورد لقاء مبالغ مالية».

وأشار المصدر إلى أن « عائلات أخرى من ريفي حلب الغربي والجنوبي توجهت نحو الحدود التركية شمال إدلب».

وقالت مصادر اخرى أن قرابة 26 ألف مدني نزحوا من ريفي حلب الجنوبي والغربي باتجاه عفرين والحدود التركية شمال غرب البلاد، جراء التصعيد العسكري من قبل النظام وميليشياته.

وكان الحقوقي الكوردي السوري مصطفى اوسو ، أكد السبت، أن عمليات السلب والنهب والسطو والسرقة ومصادرة الممتلكات والخطف وجلب اللاجئين السوريين من المناطق الأخرى إلى غربي كوردستان(كوردستان سوريا) جرائم ترتقي إلى مستوى “جرائم حرب” .