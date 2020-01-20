الشركـة العامـة للصناعـات الفولاذيـة تبـدي أستعـداد معمـل العلامـات المروريـة لتصميـم وتصنيـع وإصلاح وإبـدال العلامـات للقطاعيـن العـام والخـاص

أبـدت الشركة العامة للصناعات الفولاذية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن أستعداد معمل إنتاج العلامات المرورية التابع لها لتنفيذ عقود جديدة لتصميم وتصنيع وإصلاح وإبدال العلامات بأنواعها المختلفة .

وقـال مدير عام الشركة المهندس علاء ناصر حسين أن معمل إنتاج العلامات المرورية على أتم الأستعداد لتنفيذ العقود مع جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص لتصميم وتصنيع وإصلاح وإبدال العلامات خصوصاً وان المعمل أنتهى مؤخراً من تنفيذ العديد من هذه العقود مع محافظة بغداد وأمانة بغداد و وزارة النفط، منوهاً بأن معمل إنتاج العلامات المرورية الواقع خلف ملعب الشعب الدولي يعد المعمل الوحيد في العراق الذي يقوم بإنتاج العلامات المرورية والارشادية والعلامات الدعائية والمطبوعات والملصقات بأنواعها والعاكسات الارضية وأرقام الازقة والدور الى جانب تصنيع العلامات الكهربائية الدوارة التي تتميز بالدقة والجودة وبحسب المواصفات العالمية .