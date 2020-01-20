انا لله و انا الیه راجعون

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وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

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بقلب يعصره الالم والحصرة بفقدان زهرة من زهور الجنة رحمها الله ولا اعتراض لحكمه وصعدت روحها الطاهرة الى بارئها بعد معانات طويلة من المرض العضال وهي البنت الصادقة المحتسبة والكريمة سعاد ابنة شقيقتي المرحومة زهرة مير فلاح اللهم يا رب اغفرلها وارحمها ولوالدتها واخوتها ولجميع الاحياء والاموات، انه هو الغفور الرحيم

ذهبتْ ولم يَشحَبْ لها خدٌّ ولم ترجُفْ شفاهُ

لم تَسْمع الأبوابُ قصةَ موتها تُرْوَى وتُرْوَى

لم تَرتَفِعْ أستار نافذةٍ تسيلُ أسًى وشجوَا

لتتابعَ التابوت بالتحديقِ حتى لا تراهُ

إلا بقيّةَ هيكلٍ في الدربِ تُرْعِشُه الذِّكَرْ

نبأ تعثـّر في الدروب فلم يجدْ مأوًى صداهُ

عن العائلة

عبد الخالق ياره