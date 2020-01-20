تصديق اعترافات مجموعة ارهابية أنشأت مضافات تحت الارض في صحراء الانبار

بغداد/إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب أقوال ستة إرهابيين أنشؤوا مضافات تحت الأرض في صحراء الانبار.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء أن “المجموعة الإرهابية يقودهم متهم سوري الجنسية والمكنى (ابو هاجر السوري) عمل في تنظيم داعش الارهابي في سوريا واستلم الاوامر بالانتقال مع أفراد مجموعته الى صحراء الانبار”.

وأضاف البيان أن “القوات الامنية وجهت ضربات جوية لهم بعدما شخصت منطقة صخرية في صحراء الانبار أنشأت فيها مضافات تحت الارض”،لافتا إلى أن “المجموعة الارهابية كانت تقوم بتنفيذ عمليات نوعية داخل المدينة ومن ثم العودة الى المضافات”.

وأوضح أن “قادة التنظيم الإرهابي أصدروا أمراً بالانسحاب الى المدن الآمنة ومنها بغداد ليتم القاء القبض عليهم وتصديق اقوالهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبصدد إحالتهم الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل”.