تعرف على التفاصيل الكاملة لجائزة الإبداع الإعلامي.. أخر موعد للإشتراك ولجنة التحكيم

تواصل اللجنة الإعلامية لمسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال إستقبال أعمال الصحفيين والإعلامين والإذاعيين والمؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي “انفلونسر” المشاركين في جائزة الإبداع الإعلامي لمسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال، وهي الجائزة الأولى المتخصصة لصحافة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعلنت اللجنة الإعلامية أن أخر موعد للإشتراك في جائزة الإبداع الإعلامي 1 فبراير 2020، كما لفتت إلى أن هناك عدد من الشروط التي يتوجب توفيرها في الأعمال الصحفية والإعلامية أهمها أن يكون العمل المشاركة في الجائزة قد نشر في إحدى وسائل الإعلام أو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 فبراير 2020، وأن يهدف لدعم رواد الأعمال الأفارقة أو توعية الشباب بماهية ريادة الأعمال أو أن يكون محفزًا للشباب من خلال استعراض تجارب رواد الأعمال الناجحين بغرض حسهم على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم والبدء في تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم.

وتابعت اللجنة الإعلامية، أن لجنة التحكيم تضم عدد من القيادات الإعلامية وهم الدكتور ياسر ثابت، والإعلامي محمد علي خير، والإعلامى تامر آمين والإعلامية أميرة سالم رئيس قناة النيل للأخبار والإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية والإعلامي عمرو عبدالحميد رئيس قناة TEN والإعلامي خيري رمضان مدير تحرير جريدة الأهرام والإعلامى سمير عمر مدير مكتب سكاي نيوز عربية بالقاهرة والإعلامى همام مجاهد المذيع بقناة سي بي سي إكسترا نيوز والإعلامى عبدالجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام والصحفى أحمد مصطفى مدير تحرير جريدة اليوم السابع والصحفية سالي عاطف رئيس تحرير جريدة الصباح وأحمد ناقد رئيس مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للإستعلامات والإعلامى إسلام أبو المجد.

وبحسب بيان اللجنة الإعلامية، فيمكن للصحفيين والإعلاميين والإذاعيين والإنفلونسرز –المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي- المشاركة في جائزة الإبداع الإعلامي لمسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال قبل 1 فبراير 2020 من خلال الرابط التالي https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg547aeOQpXrgRlxCgkdurxvHE2rAv0ozgEhZSPB4-dJrt_Q/viewform?fbclid=IwAR0ly86qxllUM-C3RFmS0VRSqlc2uB4bC75RUz0LoYNTifDGq-wziof3GLo ، كما لفتت إلى أن الفائزين سوف يتم الإعلان عنهم خلال القمة الثالثة لفينجر برينت والمقرر عقدها في مكتبة الاسكندرية بمشاركة العديد من الوزراء والشخصيات العامة والسفراء العرب والأفارقة وحوالي 3000 من رواد الأعمال والشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.