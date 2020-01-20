عالية نصيف تطالب بتدقيق جولة التراخيص الخامسة والحقول النفطية المشتركة

طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام بتدقيق جولة التراخيص الخامسة وخاصة ما يتعلق بالحقول المشتركة التي يجري سحب النفط منها باستمرار بتواطؤ مع الفاسدين في وزارة النفط.

وقالت في بيان اليوم :” ان عمليات سحب النفط من الحقول المشتركة مستمرة وبشكل مكثف وكأن العراق ليس له من يحافظ على ثروات شعبه، وهذا السحب يتم من خلال التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية وبتواطؤ مع بعض الفاسدين في وزارة النفط “.

وتساءلت نصيف :” الى متى تستمر سرقة ثروات العراق في وضح النهار؟ ألا توجد جهة تأخذ على عاتقها إيقاف هذا النهب لثروات شعب فيه الكثير من الفقراء الذين لايجدون قوت يومهم؟ أين دور الجهات الرقابية تجاه استنزاف الثروة النفطية بأساليب غير مشروعة؟ “.

وشددت نصيف على ” أهمية تدخل هيئة النزاهة والادعاء العام وتدقيق جولة التراخيص الخامسة ومعرفة كافة حيثيات وتفاصيل الحقول المشتركة ورفع تقرير بشأنها ومحاسبة المتواطئين والمتورطين في هدر ثروات البلد “.