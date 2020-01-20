عن طريق الإستثمار معمل تدوير النفايات الصحية الأول من نوعه

الإمتزاج مابين الجانب الصناعي والصحي مهم من أجل الإسراع في عملية تطوير الواقع الإقتصادي العراقي ودفع عجلته نحو الأمام ، يأتي هذا التطور بدخول الإستثمار الى المجالات كافة .

مشروع جمع نفايات المختبرات الطبية ومعالجتها والتخلص منها يعد مشروعاً ناهضاً لما يمثله من تطور ملحوظ في نوعية المشاريع المطروحة في الساحة الإقتصادية .

المشروع يقع في منطقة أبي غريب مجاور معمل غاز بغداد على مساحة 7 دونم ويتكون مبنى المشروع من هيكل حديدي يضم مكائن ومعدات متطورة وبكفاءة عالية ومن أرقى المناشئ ، كذلك يضم مبنى إدارة المشروع ومختبرات التحليلات الداخلة ضمن عملية التحليل والفرز والتدوير وبطاقة تصميمية عند التشغل 1825 طن سنوياً .

المشروع يوفر فرص عمل محلية إضافة الى الخبرات الأجنبية المتطورة وهذا هو الهدف الرئيس للإستثمار . ويعمل المشروع على تقديم خدمة جديدة تتمثل في جمع مخلفات المختبرات الطبية من المؤسسات الصحية ومعالجتها ومن ثم التخلص منها بأحدث التقنيات ، كما أن أهمية المشروع تتمثل في الخدمة التي سيقدمها للقطاعين الصحي والبيئي من خلال التخلص بالطرق العلمية من النفايات السامة والملوثة التي تتخلص منها المختبرات الطبية والتي من الخطورة جمعها مع النفايات الإعتيادية بل يجب أن تفرز بطريقة خاصة يعمل المشروع عليها عن طريق الأجهزة والمكائن الحديثة كما تجدر الإشارة الى أن المشروع وصل الى 80% من نسبة الإنجاز .

المشروع يوفر فرص عمل محلية إضافة الى الخبرات الأجنبية المتطورة وهذا هو الهدف الرئيس للإستثمار . ويعمل المشروع على تقديم خدمة جديدة تتمثل في جمع مخلفات المختبرات الطبية من المؤسسات الصحية ومعالجتها ومن ثم التخلص منها بأحدث التقنيات ، كما أن أهمية المشروع تتمثل في الخدمة التي سيقدمها للقطاعين الصحي والبيئي من خلال التخلص بالطرق العلمية من النفايات السامة والملوثة التي تتخلص منها المختبرات الطبية والتي من الخطورة جمعها مع النفايات الإعتيادية بل يجب أن تفرز بطريقة خاصة يعمل المشروع عليها عن طريق الأجهزة والمكائن الحديثة كما تجدر الإشارة الى أن المشروع وصل الى 80% من نسبة الإنجاز .