قصف متبادل بين الوحدات الكوردية والجيش التركي بريف عفرين

اندلعت اشتباكات، مساء الأحد، بين الوحدات الكوردية والجيش التركي في ريف عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) دون معرفة حجم الخسائر التي خلفتها.

وذكر مصدر مطلع من المنطقة أن ” الجيش التركي وميليشياته استهدفوا مواقع الوحدات الكوردية في قرية مرعناز بريف بلدة شيرا في منطقة عفرين بالصواريخ والمدفعية الثقيلة” .

وأضاف أن “قصفا مماثلا جرى على مواقع الوحدات الكوردية في قرية بيلونية بريف تل رفعت في منطقة إعزاز شمال حلب”.

وأشار المصدر إلى أن “الوحدات الكوردية ردت على مصادر النيران بالأسلحة الثقيلة دون معرفة حجم الخسائر حتى اللحظة “.

يذكر أن عملية القصف المتبادل تجري بين قوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الموالية للجيش التركي بين الحين والآخر في ريف حلب.