شمبشمشا1954@لةشهمزؤخة

مبارك لك والدتي

فقد وصل الملاك يرافقك

مبارك لك والدي

وصل من عشقك عميقا

كلام قليل, وجه جميل, قلب كببر

عيون غزال هادي

اختار الحياه في زاويه من البيت

يراقب عيونكم, يحتضن حبكم

لم يكن الا كونا جاهزا للاكتشاف

انه سعاد, رفيقه السعاده, ملاك الحياه.

اشركوا من قتلوها

هم شله كفروا بالدار و اهلها

قطعوا طريق الحياه لملاك منذ زمن

لم نعرف عنها, غامظه

تموت شيا فشيا

يعيش من حولها, يستمع الحياه,

يرقص حولها, كقرده الغابه

انه الموت الابدي لملاكنا

انه الموت الابدي لسعاد

طفله لم تعرف الحياه بعد

لم تعرف الا من حولها

ضباع, خنازير و كفره

مبارك لك والدي

فقد وصل الملاك يرافقك

مبارك لك والدي

وصل العشق الابدي

وصلت اليكم سعاد

هي تعرف الان

هناك من يحتضنها

الث مثواها الاخير هنيا

يوسفني لم ارافقك في سفرك

ولكن هناك من ينتظرك

هناك من يحتظنك

انها والدتي, جدتك, هي فرحتك ابداِ

الى رحمه الله و رعايته.

عبد الخالق ياره