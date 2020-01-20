مصادر : 3 مرشحين لخلافة عبدالمهدي امام رئيس الجمهورية

وأضاف خلاطي أن الساحة العراقية أصبحت أكثر ثقة بتسمية المرشح، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستهيئ الأرضية لانتخابات مبكرة.

وبحسب مصادر عراقية فإن المرشحين الثلاثة هم كل من علي شكري ومصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات ومحمد توفيق علاوي.

ووفق نفس المصادر، فإن الكاظمي مقبول إلى حد ما من الشارع ومرفوض سابقًا من المحور الإيراني ، بينما شكري وعلاوي مرفوضان من الشارع تماما.

بدوره ، كشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي ، اليوم الاثنين ، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف في وقت لاحق اليوم المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

مضيفاً ، أن ” المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة ” وق قوله .

في الاثناء ، صعّد المتظاهرون من احتجاجاتهم في بغداد والمحافظات الجنوبية بعد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، حيث شهدت بغداد قطع طرق، وسط استنفار أمني كبير، ووقوع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية في عدة مناطق من العاصمة بغداد.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 13 متظاهراً بحالات اختناق . كما أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة 14 ضابطا في تلك المواجهات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، استقالته، تحت ضغط الاحتجاجات التي اندلعت في مطلع أكتوبر/تشرين الاول الماضي .