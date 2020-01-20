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مكتب عبد المهدي يحدد ساعات فتح المنطقة الخضراء امام حركة السير

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، عن ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام حركة السير.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق محمد حميد البياتي انه “تم تحديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام حركة سير المركبات”.

واضاف ان “فتح الخضراء سيكون يوميا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الـ10 صباحا، ومن الـ2 ظهرا وحتى الـ5 مساء”.

وتابع ان “هذا الاجراء سيستمر لحين فتح المنطقة بالكامل قريبا امام حركة السير”، لافتا الى ان “هناك انسيابية بحركة السير بعد فنح المنطقة”.

وكان السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي اعلن في 15 كانون الثاني الحالي، ان فتح المنطقة الخضراء سيكون بخط السير القادم من الجسر المعلق باتجاه بوابة الزوراء ومطار المثنى مرورا بتقاطع عمان الى مطار بغداد الدولي، بالاتجاهين الذهاب والاياب.

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