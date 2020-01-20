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وزارة الهجرة ترسل مساعدات اغاثية لضحايا السيول في النجف الاشرف

أرسلت وزارة الهجرة والمهجرين شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والصحية والمنزلية للمحافظات التي تضررت اثر الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد لدرء خطرها وتسهيل كافة الإجراءات لإغاثة النازحين جراء السيول .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس ان ” وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى وجه بتسيير قافلة من الشاحنات تنقل الاحتياجات الضرورية للعوائل المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت محافظة النجف الاشرف والمحافظات القريبة منها ” ، موضحا ان الوزارة أرسلت (1500) سلة غذائية وصحية لمحافظة النجف الاشرف و (2000) سلة غذائية الى محافظة كربلاء فضلا عن (1000) سلة غذائية وصحية الى محافظة بابل و (300) سلة غذائية وصحية الى محافظة البصرة .

وأكد عباس ضرورة إرسال كحزين ستراتيجي من المساعدات الاغاثية والغذائية لبقية المحافظات تحسبا لحدوث اي طارئ من السيول والفيضانات ليكون سبب في نزوح العوائل الآمنة ، مشيرا الى تسجيل وتوثيق حالات النزوح للعوائل ان وجدت ضمن قاعدة بيانات ضماناً لحقوقهم القانونية والمادية في حال إصدار اي قرار من الحكومة المركزية لتعويض النازحين .

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