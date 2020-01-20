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وزير الثقافة يفصح عن ذمته المالية للعام الحالي

النزاهة الاتحادية:

كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية عن إفصاح وزير الثقافة والسياحة والآثار عن ذمَّته الماليَّة للعام 2020.

الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت الاستمارة الخاصَّة بكشف الذمَّة الماليَّة للسيد وزير الثقافة والسياحة والآثار (عبد الأمير مايح ماضي الدفار) للعام الجاري.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.

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