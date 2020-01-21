إنيستا: برشلونة هو من سيحسم مسألة عودة نيمار

علّق النجم السابق لفريق برشلونة، أندريس إنيستا، على إمكانية عودة لاعب فريق باريس سان جيرمان نيمار إلى النادي الكتالوني مرة أخرى.

ورحل اللاعب البرازيلي عن الكامب نو في صيف 2017 وانتقل إلى النادي الباريسي.

ولم تتوقف التكهنات حول مستقبل نيمار مع الأمراء الفرنسيين حيث ارتبط أكثر من مرة بإمكانية العودة إلى بطل الدوري الإسباني.

وحاول البلوغرانا استعادة خدمات نيمار، الصيف الماضي، ولكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع سان جيرمان.

وعندما سُئل عن نيمار، قال إنيستا في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “في بعض الأحيان أتحدث معه، آخر مرة كانت لأن ابني أراد قميص باريس سان جيرمان، لقد تواصلنا سويًا في مناسبات أخرى، عندما أصيب على سبيل المثال”.

وردًا عن ما إذا كان سيرغب في التعاقد معه إذا كان في محل رئيس برشلونة بارتوميو، أجاب: “نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم وسيكون جزءًا مهمًا من الفريق، ولكن عليك أن ترى ما إذا كان ذلك ضروريًا أم لا، وإذا كان مناسبًا، يجب أن يقرر النادي في النهاية”.

وتطرق إنيستا للحديث عن أنطوان جريزمان حيث قال: “إنه مناسب تمامًا، ستكون مسيرته رائعة في برشلونة، هم لاعبون يتناسبون مع أي أسلوب لعب”.