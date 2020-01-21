الاتحادية العليا العراقية : لم نصدر أي قرار بشأن بقاء أو خروج القوات الأجنبية

أكدت المحكمة الاتحادية العراقية ، اليوم الاثنين ، أنها لم تصدر أي قرار بشأن بقاء أو خروج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية من العراق”.

وكانت بعض الكتل السياسية قد هددت في وقت سابق أثناء أزمة استهداف قوات الحشد بأنها ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للحكم بشأن شرعية وجود قوات أجنبية في البلاد.

وصوت البرلمان العراقي في الخامس من الشهر الجاري في جلسة استثنائية قاطعتها الكتل الكوردية والسنية ، على قرار يلزم الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.