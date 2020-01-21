الاحصاء يعلن كمية انتاج التمور في العراق العام الماضي

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاثنين، ان انتاج التمور في العراق للعام 2019 الماضي، بلغ 639 الف طن، مبينا ان متوسط انتاج النخلة الواحدة بلغ 59.7 كغم.

وقال الجهاز في تقرير له، إن انتاج التمور للموسم 2019 ولجميع الاصناف للمحافظات باستثناء محافظة الانبار لصعوبة الوضع الامني فيها، بلغ 639.3 الف طن بانخفاض قدرت نسبته 1.1% عن انتاج العام الماضي والذي قدر 646.2 الف طن، مبينا ان صنف الزهدي يعتبر الصف الرئيسي والذي يشكل مركز الثقل لانتاج التمور في العراق ويساهم بحوالي 52.2% من مجموع انتاج العراق”.

واضاف ان “متوسط انتاجية النخلة المنتجة بلغ 59.7 كغم للمحافظات المشمولة وان اعلى متوسط لانتاجية النخلة تحققت في محافظة صلاح الدين حيث قدر 88.6 كغم واقل متوسط انتاجية للنخلة هو في محافظة ديالى حيث قدر 36 كغم”.

واشار الى ان “مجموع انتاج الزهدي في العراق 334 الف طن للمحافظات المشمولة بانخفاض قدر نسبته 5% عن انتاج الزهدي العام الماضي والذي قدر 351.6 الف طن وبنسبة بلغ 52.2% من مجموع انتاج التمور”.

وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.