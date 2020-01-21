التربية تؤكد تعرض مدرستين في ذي قار الى اعتداءات

اكدت وزارة التربية، الاثنين، تعرض مدرستين في ذي قار الى اعتداءات، فيما دعت الاجهزة الامنية لممارسة دورها في حماية المؤسسات التربوية.

وقالت مديرية تربية ذي قار في بيان انه “في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين الموافق20/1/2020 تعرضت مدرسة العباسية الابتدائية في مركز قضاء الشطرة الى اعتداء بعبوة ناسفة من قبل مجموعة كانوا يستقلون سيارة بيكب قاموا برمي العبوة على سطح المدرسة ولاذو بالفرار ما ادى الى احداث ثقب في سطح احد ممرات المدرسة”.

واضافت ان “هذا هو الاعتداء الثاني من نوعه خلال ساعات حيث تعرضت قبلها “ثانوية الرصافي” الواقعة شرق ناحية الدواية في قسم تربية الشطرة الى اعتداء من قبل مجهولين قاموا باحراق عدد من الاطارات ورميها في احد صفوف المدرسة مما ادى الى حرق عدد من الرحلات قبل ان يتدخل اهالي المنطقة الذين ساهموا باخماد الحريق”.

وادانت “هذه الممارسات وترفض تكرارها”، مجددة دعوتها الى الاجهزة الامنية “لممارسة دورها في حماية المؤسسات التربوية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث”.