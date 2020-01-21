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التصعيد الجماهيري للتظاهرات دلالة على ديمومتها الشعبية المتجذرة !

بقلم مهدي قاسم

عبثا حاولت أحزاب سلطة الفساد و جندرمتها القمعية
المتوحشة من ميليشيات إيرانية شرسة التشويش على المتظاهرين ومضايقتهم و التحرش العدواني بهم بغية تهميشهم و التضييق عليهم اغتيالا و خطفا واعتقالا ، وذلك استغلالا للمناوشات الأمريكية ـــ الإيرانية لغرض تصفيات الحسابات فيما بينهما على أرض العراق ، فلم تحصل أحزاب
سلطة الفساد هذه ، لا و المدافعون عنها من طيور على أشكالها تقع ، ولم يحصلوا سوى على خيبة و خذلان في هذه المرة أيضا ، رغم ما شابتها من أعمال قمع و قتل ، لكون هذه التظاهرات الجماهيرية الحاشدة لم تكن عبارة عن نزوة شبابية عابرة ، بقدر ما انطلقت كفكرة اختمرت طويلا
في وسط معاناة يومية و فظيعة و شديدة بين فئات و شرائح المجتمع العراقي المتضررة من أحزاب سلطة الفساد والتي عانت بشدة من فلتان الأمن والفقر المدقع و الحرمان اليومي و تردي الخدمات في كل المجالات ، ولا سيما انتشار نسبة البطالة على نطاق واسع بين ملايين من الشباب
الذين شكلوا ( ربما البطالة المتفاقمة والمزمنة نفسها كانت دافعا أو سببا مباشرا رئيسيا للتظاهرة و ليست الجوكرة الأمريكية مثلما يفتري رهط بائس و هزيل من عبيد النظام الإيراني ) ليشكلّوا هم بالذات بؤرة الانتفاضة الشعبية العارمة ليصبحوا فيما بعد لهيبها المشتعل
على طول الخط ، بالرغم من شراسة أساليب القمع الفاشية و الوحشية التي مورست ولا زالت تُمارس بحقهم ، بهدف كسر شوكتهم و دفعهم إلى التراجع والاستسلام والعودة إلى بيتهم عاطلين بطالين عن العمل ،و لكي تستمر أحزاب سلطة الفساد الطائفية و المحاصصتية والتخادمية للأطماع
الأجنبية في مزاولة سلطتها إلى أطول وقت ممكن ، بالرغم من أن هذه الأحزاب المنخورة بسرطان الفساد الأخطبوطي قد دخلت في طور الاحتضار الوطني والرفض القاطع والاحتقار والنبذ الشعبي الواسع من وجهة نظر غالبية المجتمع العراقي ، لهذا فأن تعويل بعض المتخاذلين الولائيين
لنظام ولاية الفقيه الثيوقراطي القمعي ( بل و تحريضهم العلني على إنهاء التظاهرات بالعنف الدموي و الذي ــ أي التحريض ــ يجب أن يؤرشف و يُترجم كمادة جرمية لمقاضاتهم فيما بعد عندما يحين الوقت المناسب لكون التحريض على قتل المتظاهرين يُعتبر جرما في معظم دساتير دول
العالم و خاصة منها دساتير الدول الغربية وقوانينها الجزائية ) نقول أن تعويلهم على أوهام إنهاء هذه الانتفاضة الوطنية الأصيلة بالعنف الفاشي ، و عبر ارتكاب سلسلة من مجازر جديدة ، ستُصطدم ــ بكل تأكيد ــ بصلابة الإرادة الشعبية الواسعة التي تتغذى و تستمد منها الانتفاضة
الشبابية قوتها الجبارة و المتسلحة بذلك التصميم والعزم الفريدين اللذين أذهلا شبابا كثيرين في العالم لكونهم يتظاهرون وينتفضون بصدور عارية و جباه شامخة التي طالما تستهدفها القوات الأمنية بالقنابل الخارقة و المليشيات الإيرانية بالقنص و الاغتيالات السرية دون أن
يخافوا و يفروا راجعين إلى بيوتهم ..

و يبدو أن الانتفاضة ستستمر مهما كانت الصعوبات
و ذلك بحكم وجود سبب ومسبب في هذه القضية : فسبب التظاهرات هو أحزاب سلطة الفساد و فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ 16 عاما ، كمسبب أول و أخير ، ولكي ينتهي السبب أي التظاهرات فيجب إزالة المسبب قبل أي شيء آخر ..

هكذا وبكل بساطة !..

فإنهاء التظاهرات بالعنف الدموي سوف لن ينهي الفقر
و لا سوء الخدمات ناهيك عن البطالة الضخمة والهائلة والتردي الكبير و السائد في كل قطّاعات الدولة ..

وهو الأمر الذي يعني أن التظاهرات ستعود مرة أخرى
لتشعل الساحات بالهتافات المتضمنة بالمطالب المشروعة والمحقة .

و الذي يصبح عاجزا عن فهم هذه الحقيقة البسيطة ويصر
على إنهاء التظاهرات بالقمع الفاشي فمعنى ذلك أنه مستحمر فعلا و إلى درجة لا رجاء منه قطعا ..

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