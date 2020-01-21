الجبهة الوطنية المدنية تعقد اجتماعها الاول

تصريح صحفي صادر عن الناطقية الرسمية بأسم الجبهة الوطنية المدنية (موج)، السيد وسام البياتي والسيدة احلام الشبيب :

عقدت الجبهة الوطنية المدنية (موج) اجتماعها الاول بحضور معظم القوى والشخصيات المنضوية في اطارها وتعذر حضور القليل بسبب اضطراب الاوضاع، وذلك لمناقشة تطورات الوضع الراهن وما آلت اليه الاوضاع المزرية في العراق وتداعيات التسويف والمماطلة لمطالب المتظاهريين السلميين، حيث استنكر المجتمعون عمليات القتل والاختطاف التي تطال النساء والرجال على حدٍ سواء مطالبين بنفس الوقت النواب الكرام بالانسحاب من المجلس النيابي لانه فقد القدرة على التشريع والرقابة، كما عبروا عن رفضهم القاطع لدعوات الاقلمة التي تُثار بين الحين والاخر، مؤكدين ان وحدة العراق هو الضمان الوحيد للاستقرار وحفظ الحقوق، وهو الهدف الرئيس للجبهة .

توجه الجبهة نداءها الى كل الاطراف الوطنية المخلصة للعمل ضمن اطرها المعبرة عن تطلعات الجماهير العراقية الواسعة .

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

20 كانون الثاني 2020