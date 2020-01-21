الحبس سنة واحدة لمدان بانتحال صفة ضابط ومدير جوازات ‏الكرخ

بغداد/إعلام القضاء
قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة لمدان انتحل صفة ضابط برتبة عميد في مديرية جوازات الكرخ.
وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدان تواجد امام احد المدراء في هيأة التقاعد مرتديا الزي المدني ومعه إحدى المراجعات وعرف بنفسه بأنه مدير لجوازات الكرخ وبرتبة عميد في وزارة الداخلية”.
وأضاف البيان أنه “اثناء المراجعة في هذه الدائرة طلب منه إبراز الباج التعريفي (هويته) الا انه لم يقم بإظهار أي باج اوهوية ما استدعى الامر الى طلب الاجهزة الامنية والقبض عليه”.
وأشار إلى أن “المحكمة حكمت على المدان بعدما وجدت الأدلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لاحكام القرار 160/اولاً/1 لسنة 1983”.