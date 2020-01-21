الحبس سنة واحدة لمدان بانتحال صفة ضابط ومدير جوازات ‏الكرخ

بغداد/إعلام القضاء

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة لمدان انتحل صفة ضابط ‏برتبة عميد في مديرية جوازات الكرخ.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدان تواجد امام احد المدراء في هيأة التقاعد مرتديا الزي المدني ‏ومعه إحدى المراجعات وعرف بنفسه بأنه مدير لجوازات الكرخ وبرتبة عميد في ‏وزارة الداخلية”.

وأضاف البيان أنه “اثناء المراجعة في هذه الدائرة طلب منه إبراز الباج التعريفي (هويته) الا انه لم يقم بإظهار أي باج اوهوية ما ‏استدعى الامر الى طلب الاجهزة الامنية والقبض عليه”.

وأشار إلى أن “المحكمة حكمت على المدان بعدما وجدت الأدلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لاحكام القرار 160/اولاً/1 لسنة 1983”.