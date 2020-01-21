الحكيم والعامري يؤكدان ضرورة اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة

اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، على ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة.

وقال الحكيم في بيان “بحثنا ملف رئيس الحكومة الانتقالية ومطالب المتظاهرين والتطورات التي تشهدها البلاد والمنطقة ملفات كانت حاضرة خلال استقبالنا مساء اليوم رئيس تحالف الفتح الاستاذ هادي العامري”.

وأضاف، :”شددنا على ضرورة حفظ السيادة الوطنية العراقية ، وناقشنا الحاجة الملحة للقرار الوطني في هذه المرحلة على أن يكون نابعا من المصلحة العراقية، كما اكدنا ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين الحقة باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة في المرحلة القادمة واعادة هيبة الدولة وفرض القانون، واهمية التهيئة للانتخابات المبكرة”.

وفيما يخص الملف الأمني، أوضح الحكيم، :”أكدنا ضرورة الانتباه الى النشاط الداعشي عبر خلاياه النائمة ومواصلة الجهود لمواجهة عصابات داعش الارهابية وصولاً للقضاء على جميع اوكارهم للحفاظ على المنجز الامني الذي تحقق بتضحيات جميع العراقيين”.