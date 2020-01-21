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الداخلية تعلن اعتقال عصابة سرقت 63 كغم من الذهب في الكاظمية

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة سرقت 63 كغم من الذهب في الكاظمية ببغداد.
وقالت الوزارة في بيان ان “مفارز مكتب الكاظمية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد وبالاشتراك مع شعبة استخبارات الكاظمية تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين بعد 48 ساعة من تسجيل حادث الاخبار بالسرقة وذلك لقيامهم بسرقة 63 كيلو غرام من الذهب الخالص من داخل مخزن للمصوغات الذهبية جنوب غربي العاصمة بغداد”.
واضافت انه “بعد التحقيق معهم اعترفوا بجريمتهم النكراء حيث ضبط بحوزتهم المواد المسروقة”، مشيرة الى انه “تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٣ ق.ع)”.

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