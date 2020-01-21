العفو الدولية : تقارير “محبطة” عن عنف الامن مع المحتجين في بغداد

أشارت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، الى تقارير “محبطة” تفيد بأن قوات الأمن العراقية تتعامل بعنف مع المحتجين في بغداد.

وكتبت المنظمة على موقع التواصل “تويتر”، “من حق كل عراقي ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي.. ومن واجب قوات الأمن حماية هذا الحق”.

جاء ذلك بعدما عاشت بغداد اليوم مواجهات عنيفة، ادت لسقوط 3 قتلى من المحتجين و50 مصاباً ، وفق مصادر طبية عراقية.

هذا فيما كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، قد حثّت اليوم الاثنين ،على تجديد الجهود من اجل الاصلاح، مُعربةً عن قلقها ازاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان.