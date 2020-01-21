الكهرباء: ايران خفضت تزويد العراق بالغاز من 25 مليون لاربعة ملايين متر مكعب

اكدت وزارة الكهرباء، ان ايران خفضت تزويد العراق بالغاز الطبيعي من 25 مليون لاربعة ملايين متر مكعب، فيما اكدت ان العراق يحتاج لثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في لوكالة “بلومبرغ” ان “إنتاج الكهرباء في العراق، باستثناء المنطقة الكردية شمالي البلاد، انخفض بنسبة 27 في المئة”، مبينا ان “إيران اعتادت تصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى العراق، لكن الكمية انخفضت إلى 4 ملايين متر مكعب فقط خلال الأشهر الأخيرة”.

واضاف ان “هذا الانخفاض تسبب في تضاؤل إنتاج الكهرباء من أكثر من 19 ألفا إلى أقل من 14 ألف ميغاوات”.

وذكرت “بلومبرغ” أن خط الأنابيب الذي تم إنشاؤه بين إيران والعراق خلال الأعوام السبعة الماضية “فشل” في رفع كمية الغاز المصدرة إلى بغداد إلى 75 مليون متر مكعب في اليوم، كما كان معلنا، ووصلت عمليات التسليم في ذروتها 27 مليون متر مكعب.

من جانبه أكد وكيل وزارة الكهرباء عباس جبر، أن “العراق يحتاج ثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء”.

يذكر أن إيران تحوي أحد أكبر احتياطات النفط والغاز الطبيعي في العالم، وتعتبر من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم وأكبر خمسة منتجين للغاز الطبيعي.