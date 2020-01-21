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النزاهة الاتحادية تكشف عن أمر قبض لمسؤولين بصحة الأنبار لتهمة اختلاسهم مليار دينار

كشفت الهيئة عن صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة صحة الأنبار؛ لشبهة اختلاس قرابة مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أوامر قبض بحق كل من المتهمين، المدير العام لصحة المحافظة سابقاً، إضافة إلى مدير الحسابات واثنين من المحاسبين في الدائرة، عن تهمة اختلاس مبالغ مالية تُقدَّرُ بــ(854,000,000) مليون دينار عبر التلاعب والتحريف بالمبالغ الحقيقية للسلف المصروفة.

وأضافت الدائرة إن المحكمة أصدرت أوامر القبض بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات.

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