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اهزوجة …انـريـد وَطـَـن


اهزوجة …
انـريـد وَطـَـن
ميسون نعيم الرومي
كل العـراق انـريـد – وانـريـد حـريـّه
نطلب وطن وانـْصِر – سلطتنه شعبيه
عـيشـَة رغـد وافـراح – منريـد حزبيه
دولة حضاره انـريـد – دوله عـراقـيـّه
-(تغريد) چذب او دجل – منريد (فختيه)*
كـتـلوا ولدنـَه ليـش – ذوله السـياسـيه
تتقاضه الحكومه انريد – و(ابمحكمه دوليه)
-(ايـران) برَّه ارحلي – واخذي الحراميه
يا شـعب ولدك جوك – احميهم ابحنيه
لـَيام مهله وانتهت – والگول گولة ناصريه
تدوير الزبل منريد – لا عگرب اولا حيـَّـه
يـرجع وطنـَّه اخوان – شـيعه اويه سـنيه
نـبـني العـراق ابعز – والشـعب واليـّـه
نطلب (وطن) وانـريد – دولـَه (عـِـراقـيـّه)-
دوله عراقيه
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*(فختيه):- (فختاية) طير يشبه الحمامة
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الى الثوار اهديها بمناسبة انتهاء المهلة التي حددها ثوار الناصرية للسلطة الغاشمة
وايدتها جميع المحافظات العراقية الثائرة لانهاء التسويف والمماطلة
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20/ كانون الثاني / 2020
ســــــــــــــــــــــــــتوكهولم

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