بالتزامن مع بغداد .. تصعيد في البصرة واطلاق نار لتفريق المتظاهرين

افادت مصادر محلية وناشطون مدنيون ، مساء اليوم الاثنين ، بإطلاق نار كثيف من جانب القوات الامنية في محافظة البصرة (اقصى الجنوب) لتفريق المتظاهرين الذين دعوا في وقت سابق اليوم إلى إقفال الدوائر والمدارس وقطع الطرق. فيما اشتدت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في تقاطع الكزيزيه بالمدينة.

كما أشارت تلك المصادر بوصول تعزيزات إلى المحافظة من ماتسمى بـ “قوات الصدمة” لقمع المتظاهرين.

وكانت الشرطة، أكدت مساء الأحد، أنها ستتعامل بقسوة إنما وفق القانون لمنع إقفال الدوائر والمدارس، وتأمين حركة السير.

فيما افادت قيادة عمليات البصرة بوضعها خطة أمنية مشددة ومكثفة بالتعاون مع مديرية شرطة المدينة ، تحسباً لأي طارئ في حالة حدوث تظاهرات أو أي تصعيد من قبل المتظاهرين” الاثنين، مشيرة إلى أن “الخطة تتضمن انتشاراً مكثفاً للمنتسبين في جميع أنحاء محافظة البصرة وتفعيل الجانب الاستخباري .

مضيفة ، انه وحسب الخطة الأمنية المعدة سيتم حماية المتظاهرين السلميين أولا ومن ثم حماية المحافظة والمنشآت الحيوية والبنوك والمدارس والمؤسسات الحكومية والمستشفيات وأيضا جميع القطاعات الخدمية والعلاجية والنفطية والخ.. من دوائر الدولة، وإلى إشعار آخر .

هذا فيما قطع المتظاهرون الطريق بين محافظتي ذي قار وواسط، كما تم غلق حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط.

كذلك قطع المتظاهرون معبر الشيب الحدودي (شرقا) مع إيران.

إلى ذلك، فتح مسلحون مجهولون النار صوب محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية في الديوانية، بينما طوقت القوات الأمنية مبنى الدائرة، وأجرت عملية بحث لإلقاء القبض على تلك المجموعة.

كما عمد عدد من المتظاهرين إلى قطع أغلب الطرق والجسور عبر حرق الإطارات في محافظة النجف، جنوب غربي العاصمة بغداد، وأغلقوا معظم الدوائر الحكومية والمدارس في المحافظة.