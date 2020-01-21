بمشاركة رئيس اقليم كوردستان وقادة من مختلف دول العالم .. إنطلاق أعمال منتدى دافوس العالمي

إنطلق اليوم الثلاثاء 21 يناير/ كانون الثاني ، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية ويستمر حتى 24 منه ، بمشاركة زعماء ووزراء ومسؤولين وقادة من مختلف دول العالم بالاضافة لرؤساء شركات وخبراء اقتصاديين .

وسيشارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني ، بدعوة رسمية في المنتدى الذي يصادف هذا العام ذكرى انطلاقه الخمسين حيث سيعقد جملة لقاءات مع القادة المشاركين على رأسهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

وأعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين ، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وعلى هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي ، سيجتمع على حدى مع كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، والرئيس العراقي برهم صالح، ، بالاضافة لرؤساء سويسرا وباكستان وقادة دول في الاتحاد الأوروبي .

ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “من أجل عالم متماسك ومستدام” ، وسيتناول قضايا العالمية تتعلق بالاقتصاد والسياسة والأمن والاستقرار العالمي .

وبالاضافة للرئيس الامريكي ، سيجتمع نيجيرفان بارزاني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز ، وعدد من الزعماء والوزراء والمسؤولين لتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وكذلك علاقات اقليم كوردستان مع المجتمع الدولي .

وكانت رئاسة اقليم كوردستان ، قالت في بيان مساء الاحد ، ان نيجيرفان بارزاني سيلقي كلمة خلال احدی جلسات المنتدى تحت عنوان “الشرق الأوسط المضطرب” حيث سيتطرق خلالها الی العواقب طويلة الأجل للتوترات المستمرة في الشرق الأوسط والتي اصبحت مصدر قلق عالمي وإقليمي كبير ، والتأثيرات الاستراتيجية للأزمة الحالية على السلام والاستقرار في الخليج والعراق وسوريا.

وكان رئيس المنتدى بروك بريندا، صرح في وقت سابق الاسبوع الماضي إن “مجموعة جيدة جدا من الشرق الاوسط ستشترك في المنتدى من بينهم رئيس اقليم كوردستان، ورئيس جمهورية العراق مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في ذلك البلد”.

مضيفاً ” ستكون هناك فرصة لمناقشة سبل تهدئة الاوضاع في المنطقة وخاصة بالعراق “.

وسيشارك ايضا في اعمال المنتدى هذا العام 300 شخصية من رؤساء دول، ومسؤولين، ورجال اعمال قادمين من 118 بلدا حول العالم .