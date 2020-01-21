بيان صحفي……. يا أبناء ثورة تشرين الوطنية / نحييكم تحية الثورة

بيان صحفي

نتوجه اليكم بنداءنا المخلص هذا وهو نداء العقل والضمير فلا أحد يُنبئ بماستؤول اليه الأوضاع الجارية في العراق ومن أهم أحداثها تلك المتعلقة بالثورة الوطنية من خلال تظاهراتكم التي مضى عليها ثلاثة أشهر . إننا ومن خلال التجارب نستطيع التكهن بأحداث لن تكون يسيرة ومفرحة طالما أن جماعات مسلحة خائبة وخائنة لاتكترث بدماء الأبرياء. لذلك وحرص منا على حياتكم واختصارا للزمن فقد سبق لنا وان عرضنا عليكم مبادرات عديدة من أهمها مجلس إدارة الدولة المنبثق من تنسيقيات التظاهرات في المحافظات المنتفضة. قلنا لكم ونعيدها اليوم راهنوا على انتصار ثورتكم من خلال وحدتكم وإرادتكم أنتم من تصنعون مستقبل العراق وبيدكم القرار. ولكننا للأسف لمسنا إصرارا بعدم المبالاة للأصوات المخلصة وتكررون ذات الأخطاء فيمن سبق. مانراه اليوم ربما هو تصعيد من وجهة نظر المتظاهرين في مدينة الناصرية لكنه بحاجة الى توعية وتنبيه فهو ليس بالمستوى المطلوب نحو تنفيذ المطاليب التي أُعلن عنها منذ الأيام الأولى لبدء التظاهرات في شهر تشرين الأول من العام المنصرم. قطع الطرق ومن وجهة نظرنا لايمثل تصعيدا منطقيا او عقلانيا. بل فيه مجازفة نحو فقدانكم للشرعية التي كسبتموها من خلال سلميتكم ، نحن نؤكد مرة أخرى إذا كانت لدى تنسيقيات المتظاهرين الجدية والحرص على دماءكم فمن الأجدر الاعلان عن مجلس إدارة الدولة المنبثق من التنسيقيات وهو المسؤول المباشر بتكليف شخصية من داخل الحراك المستقل للتظاهرات لتشكيل حكومة الطوارئ .

أيها الأخوة والأخوات نقدم لكم فيما يلي شرحا موجزا لمبادرتنا في الجبهة الوطنية للتغيير في العراق وهي التصعيد الواقعي لثورة تشرين العظيمة /

أولا/ مجلس إدارة الدولة هو البديل لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة وعدم إعطاءه فرصة لمزيد من المماطلة والتسويف. حيث يتم تشكل مجلس إدارة الدولة من قبل تنسيقيات المحافظات المنتفضة. على أن تنتهي مهام عمله مباشرة بعد تشكيل الحكومة والبرلمان المنتخبين.

ثانيا / مجلس ادارة الدولة يُقدم مهلة ثلاثة أيام الى رئيس الجمهورية برهم صالح للأعتراف به والتعامل معه ويتم إبلاغ جميع سفارات الدول المعتمدة في العراق بما فيها دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية بالاضافة الى وسائل الاعلام المحلية والدولية .

ثالثا/ يتم تكليف شخصية مستقلة من داخل الحراك الثوري لتشكيل حكومة طوارئ مدتها لايتجاوز السنة. ومجلس ادارة الدولة هو المراقب لعمل وتنفيذ مطاليب التظاهرات السلمية بما فيها اجراء الانتخابات المبكرة بعد إعادة كتابة قانون الانتخابات وقوانين الاحزاب من قبل لجنة قضائية مستقلة.

رابعا / بالتزامن مع تشكيل حكومة الطوارئ يتم الاعلان عن تجميد الأحزاب المكونة للعملية السياسية منذ العام 2003 وحتى ساعة تأسيس مجلس ادارة الدولة الى حين الانتهاء من التحقيق بخصوص الملفات المتعلقة بالفسادين المالي والاداري وانتهاكات حقوق الانسان. وتكليف شخصيات وطنية مستقلة من أبناء المحافظات المنتفضة لادارة مجالس المحافظات الى حين اجراء الانتخابات البرلمانية.

خامسا / حكومة الطواريء المشكلة تنفتح في خطابها على جميع دول العالم لاسيما الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية بالتعامل معها باعتبارها تمثل إرادة الشعب العراقي.

إن النقاط الخمسة في مبادرتنا الوطنية هذه تعد التصعيد الحقيقي والعملي لسحب السلطة المزيفة من كيانات سياسية فاشلة ومتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في العراق الحبيب. ونحن في الجبهة الوطنية للتغيير في العراق نؤكد على شرعيتكم أنتم يا أبناء الثورة الوطنية فسارعوا الى تشكيل مجلس ادارة الدولة لاختصار الزمن والدماء البريئة.

حفظ الله العراق وأهله.

الجبهة الوطنية للتغيير في العراق

2020/18/1