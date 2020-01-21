رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية تصدر إحصائية الفصل الرابع لسنة 2019

بغداد/إعلام القضاء

أعلنت رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية عن إحصائية الفصل الرابع لسنة 2019 للدعاوى المعروضة والدعاوى المحسومة في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية والمحاكم التابعة لها.

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن”إحصائيات التقرير الإحصائي للفصل الرابع لسنة 2019 سجلت تصدر الهيئة التمييزية الجزائية والهيئة التمييزية المدنية بحسم الدعاوى”.

وأشار إلى أن “نسبة حسم الدعاوى في الهيئة التمييزية الجزائية والهيئة التمييزية المدنية قد وصلت الى 100%، فيما تصدرت محكمة جنايات الكرخ بصفتها التمييزية بهيئاتها الثلاث نسبة الحسم اذ بلغت 100% كما حصلت محكمة جنايات مكافحة الفساد على نسبة 100% من حسم الدعاوى فيما بلغت نسبة الحسم في محكمة احداث بغداد 99%”.

وأضاف البيان أن “محكمتي اللطيفية واليوسفية تصدرتا نسبة الحسم في محاكم الأحوال الشخصية بنسبة وصلت الى 100%، كما تصدرت محكمة اللطيفية نسبة الحسم في محاكم البداءة بواقع 100%”.

وفيما يخص محاكم الجنح فيما احتلت محكمتي اللطيفية واليوسفية المرتبة الأولى بنسبة الحسم بواقع 100%، كما تصدرت محكمة المحمودية نسبة الحسم في محاكم التحقيق بواقع 90% وقد بلغت نسبة الحسم في محاكم المواد الشخصية 100% في محكمة البياع، مبينا أن “المعاملات المنجزة لمحاكم الأحوال الشخصية بلغ مجموعها 9700 معاملة”.