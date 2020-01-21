سائرون: لن نسمح بتمرير شخصية مستهلكة او حزبية لرئاسة الوزراء

اكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الاثنين، ان الكتلة البرلمانية لتحالف سائرون لن تسمح بتمرير اي شخصية مستهلكة او حزبية وغير كفوءة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، داعيا القوى السياسية الى التنازل للعراق والانصياع لصوت المتظاهرين.

وقال الربيعي ان “الجميع عليه تحمل المسؤولية، لان البلد يمر بمنعطف خطير وازمة كبيرة في اختيار رئيس الوزراء”، مبينا ان “سائرون بصفتها الكتلة الاكبر برلمانيا اوصلت رسالتها الى رئيس الجمهورية بان يختار شخصية مستقلة وغير منتمية للاحزاب وبحسب مطلب الشارع والمرجعية بان يكون غير جدلي ومقبول من الجماهير”.

واضاف الربيعي، ان “تحالف سائرون يقف بالضد من ترشيح اي شخصية من الاحزاب والكتل السياسية، وعلى الجميع النظر للشعب العراقي بالتوافق على شخصية يرضى بها الشارع، وان يتم التنازل من الجميع للعراق وللشعب العراقي ومطالبه المشروعة”، مشددا على ان “الجميع مطالب بالانصياع لصوت المتظاهرين ومطالبهم المشروعة في اختيار رئيس وزراء مستقل وكفوء وسائرون داخل مجلس النواب موقفها ثابت وواضح بانه لم ولن تسمح بتمرير اي شخصية مستهلكة او حزبية وغير مستقلة وتدعمها الاحزاب”.

وكشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، ان رئيس الجمهورية سيكلف اليوم الاثنين المرشح لمنصب رئيس الوزراء.