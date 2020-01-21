سفيرة المغرب في بلغاريا تواصل نشاطاتها الثقافية والدبلوماسية مع حلول العام الجديد

صالون دبلوماسي مغربي في بلغاريا

علي طالب: صوفيا

تعد سفارة المملكة المغربية في بلغاريا واحدة من البعثات الدبلوماسية النشطة في البلاد، وذلك بفضل الفعاليات المتواصلة التي تقيمها وتنظمها السيدة زكية الميداوي سفيرة المغرب المعتمدة لدى صوفيا التي استطاعت خلال فترة اعتمادها في هذا المنصب من اقامة علاقات واسعة النطاق مع النخب السياسية والدبلوماسية والثقافية والاجتماعية تتجاوز العلاقات البروتوكولية. اذ دأبت السفيرة المغربية على دعوة وفود مغربية من مختلف المجالات لزيارة بلغاريا واقامة روابط التعاون والصداقة مع النظراء في بلغاريا كما انها دأبت على دعوة شخصيات سياسية وثقافة وفنية واجتماعية لحضور تلك الفعاليات التي تقيمها، عادة، في دار سكنها بالحي الدبلوماسي في صوفيا.

واستهلت السيدة زكية الميداوي حلول العام الجديد باقامة “الصالون الدبلوماسي الثقافي” معلنة فيه عن سعيها لمواصلة تعزيز التعاون القائم بين الكتاب والمؤلفين والمثقفين واصحاب الفكر في اطار العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. كما اكدت السفيرة على دور الدبلوماسية في ترسيخ التعاون الثقافي على الصعيد العالمي ايضا. وفي هذا الصالون وبرعاية السفيرة المغربية قام مجلس النساء المغربيات بتقليد الجوائز لعدد من الكتاب والمثقفين البلغار تكريما لما قاموا به من ادوار لتعزيز ذلك التعاون خلال الفترة المنصرمة. وبدوره قام اتحاد الكتاب في بلغاريا بتكريم السفيرة المغربية نظرا لسعيها الدؤوب الى تعزيز اواصر الصداقة مع اعضاء هذا الاتحاد من كتاب ومؤلفين ورجال فكر وثقافة. وتم خلال هذا الحفل التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين مجلس النساء المغربيات واتحاد الكتاب البلغار كما تم تكريم عضو البرلمان الاوربي عن بلغاريا السيد الهان كيوتشيك والدكتور علاء الدين الزاوي.

جدير بالذكر ان هذه الفعالية بادر اليها مجلس النساء المغربيات والسفارة المغربية في صوفيا الى جانب اتحاد الكتاب في بلغاريا ومجلة بلغارية تعنى بالشؤون الدبلوماسية بالاضافة الى منظمة تحمل اسم رابطة القرن الحادي والعشرين. وحضرالفعالية ايضا عدد من السفراء والدبلوماسيين الاجانب المعتمدين في بلغاريا بالاضافة الى صحفيين بلغاروعرب واجانب.