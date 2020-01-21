أفادت مصادر “العربية” مساء الاثنين عن سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد.
كما أشارت إلى سماع دوي صافرات إنذار من السفارة.
في المقابل، لفت مصدر أمني عراقي إلى سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط السفارة.
أفادت مصادر “العربية” مساء الاثنين عن سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد.
كما أشارت إلى سماع دوي صافرات إنذار من السفارة.
في المقابل، لفت مصدر أمني عراقي إلى سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط السفارة.
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