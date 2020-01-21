أفادت مصادر “العربية” مساء الاثنين عن سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد.

كما أشارت إلى سماع دوي صافرات إنذار من السفارة.

في المقابل، لفت مصدر أمني عراقي إلى سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط السفارة.