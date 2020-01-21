شكا من “ضغوط مستمرة”.. تحالف الصدر يحدد موعد تقديم خليفة عبدالمهدي

رجح تحالف سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، الاثنين، تقديم رئيس الجمهورية مرشحاً لتولي رئاسة الوزراء الاسبوع المقبل.

وقال النائب عن تحالف سائرون علي سعدون اللامي ان “الوضع في العراق سيذهب الى الهاوية اذا بقي الحال على ما هو عليه، في ظل الصراع السياسي بين الكتل واستمرار الضغوط على رئيس الجمهورية في تكليف رئيس وزراء جديد”.

واضاف اللامي انه “من المتوقع ان يقدم رئيس الجمهورية مرشحه خلال الاسبوع المقبل”، مبينا ان “الحديث عن امكانية تقديمه اليوم أو يوم غد، فانه صعب جداً، وسط هذا التصعيد الشعبي والسياسي على حد سواء”.

يشار الى ان النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اتهم بعض الكتل السياسية بالمراهنة على الوقت “لاضعاف التوجه الشعبي نحو التغيير والاصلاح”.

وذكر الشمري في بيان، أن “الحكومة وبعض الكتل السياسية تتحمل بشكل كامل استمرارية الازمة، في ظل عدم التجاوب الحقيقي مع المطالب المشروعة والاسراع بتسمية رئيس وزراء مستقل غير جدلي”.