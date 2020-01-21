شكر على تعزية

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين ،قال الله عز وجل :

( وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) 157 البقرة

(( مَن لم يشكرْ المَخْلوق لم يشكرْ الخالق ))

أصالة عن نفسي ونيابة جميع أفراد أسرتي و عائلتي

اتقدم بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة فردا . فراداً والذين لم تسمح لهم الظروف في تأدية الواجب في وفاة عزيزتنا ( المرحومه بإذن الله ) ابنة شقيقتنا .فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء و نسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشـر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا و عزيزا لنا ، نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن يجنبكم كل مكروه. نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته وان يرحم الاموات جميعاً انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه .شكرا الله سعيكم وأعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر جزاء … لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم…

عن العائلة كل من عبد الوهاب وعبد الخالق وعبد الستار ياره الفلاح