صحة الكرخ / تقيم احتفالية لمجموعة من الاطباء خريجي البورد العربي و العراقي و تكريم الاطباء الاخصائين المحالين على التقاعد

احمد عبد الصاحب كريم

برعاية مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) و بدعم من شركة (ACINO) السويسرية للمنتجات الدوائية نظمت مستشفى الطفل المركزي و على قاعة المستشفى احتفالية لتكريم مجموعة من الاطباء من خريجي البورد العربي و العراقي لطب الاطفال بالاضافة الى تكريم مجموعة من الاطباء الاختصاص المحالين على التقاعد بدرع التقدير و التميز بحضور مجموعة من الاطباء الاختصاص و المقيمين و الملاكات الصحية و الادارية في المستشفى

و القى الحجامي كلمته التي شكر فيها الحضور و التي اشار فيها الى اهمية هذا التكريم و الذي يأتي للاحتفاء بمجهود مجموعة من الاطباء الذين انهوا دراستهم العلمية و الحصول على شهادة الاختصاص في البورد العربي و العراقي لطب الاطفال متمنيا لهم الموفقية و النجاح في عملهم

و اضاف الحجامي نقدم شكرنا و تقديرنا لاساتذتنا من الاطباء الاختصاص المحالين على التقاعد الذين قدموا خلال سنين عمرهم عصارة معلوماتهم العلمية و الطبية و الخدمات لاطفالنا المراجعين و الراقدين في المستشفى و لا يسعنا الا ان نتمنى لهم العيش الكريم و السعادة في حياتهم الخاصة بالاضافة الى ان نعرب عن شكرنا لهم لحرصهم على العمل التطوعي في المستشفى بعد التقاعد و هذا خير دليل على حبهم و شغفهم في خدمة المرضى و الاطفال بشكل خاص

و اضاف ممثل شركة (ACINO) الدكتور (احمد نجيب) ان شركتنا سباقة في المشاركة في كافة المؤتمرات و الندوات العلمية التي تقيمها دائرة صحة بغداد الكرخ و شاهدنا مدى التطور الكبير و الدعم المتواصل لمدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) في رفد المؤسسات الصحية باحدث الاجهزة و المستلزمات الطبية و دعم كافة الاطباء و الملاكات الصحية و الادارية العاملين في كافة المؤسسات الصحية

و في ختام الاحتفالية تم تقديم درع التميز و الابداع من قبل موظفي مستشفى الطفل المركزي الى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي ) لدوره الكبير في دعم المستشفى في كافة الجوانب الطبية و العلمية و الادارية .